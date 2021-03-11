В ЛНР сообщили, что Киев готовится к эскалации конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f9f613ce-826d-11eb-9988-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Действия официального Киева дают основания предполагать, что Украина готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД самопровозглашённой Луганской народной республики, полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Он обратил внимание на слова главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который сообщил о стягивании войск на территории, неподконтрольные украинским властям, для учений и тренировок. Кравчук при этом предупредил о «зеркальном ответе» на действия ополченцев. По его словам, Киев будет активно защищаться, если Донецк и Луганск не примут его предложения о мирном плане урегулирования конфликта.

От кого Украина собирается «защищаться»? Несложно предположить, что это будут всё те же мирные жители Донбасса, которые вот уже семь лет ощущают на себе такую «украинскую защиту». А за последний месяц эта «защита» значительно усилилась и теперь проявляется в виде обстрелов из вооружений, запрещённых Минскими соглашениями. Причём этот рост агрессии поощряет и сам Л. М. Кравчук, призывая в своих многочисленных заявлениях к эскалации и отказу от режима прекращения огня, — говорится в заявлении Дейнего, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Глава МИД ЛНР назвал «мирный план», предложенный Украиной, ультиматумом. И на самом деле это вовсе не предложения для обсуждения, а шантаж, убеждён Дейнего.

Вывод один: вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым «мирным сценарием», и скрыть за шантажом и свои откровенные шаги по эскалации конфликта и свой фактический отказ от выполнения Минских соглашений, — резюмировал полпред.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле осведомлены об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и эта информация вызывает беспокойство. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.