В Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/bb28c89c-8256-11eb-8829-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

В Кремле осведомлены об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, и эта информация вызывает беспокойство. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Любое повышение напряжённости в таком горячем месте чревато потенциальными провокациями. Учитывая агрессивную позицию украинских вооружённых сил, мы испытываем обеспокоенность, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ситуацию вблизи границ оценивают Минобороны и спецслужбы, администрация президента такой возможности не имеет. Однако Кремль получает информацию о повышении напряжённости в Донбассе. По словам Пескова, в такой ситуации значительная ответственность ложится на СМИ.

Пресс-секретарь главы государства напомнил о публикациях в украинской прессе, которые впоследствии опровергались властями Донецкой и Луганской народных республик. Песков призвал журналистов быть аккуратными и многократно перепроверять достоверность информации, учитывая крайне напряжённую ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал, что граждане России цинично подняли ставки в переговорах по Донбассу, понимая, что Киев ценит жизнь каждого человека, считает вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, главной ошибкой Кремля в вопросах Донбасса является непонимание Украины. Чиновник отметил, что Москва блокирует «все позитивные вещи, выступает с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения».