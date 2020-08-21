В Казахстане за сутки выявили 242 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/17f700da-e43b-11ea-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане за минувшие сутки было зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 129 активных и 113 бессимптомных.

Об этом сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Отмечается, что всего в стране подтверждено 104 313 случаев инфицирования.

Также за сутки в Казахстане выздоровели 1792 человека. С начала эпидемии в стране вылечились 89 712 пациентов. Летальных исходов зафиксировано 1481.

Ранее в Казахстане заявили, что доклинические испытания разработанной в республике вакцины показали её безопасность и эффективность. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, выступая на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки, писал NEWS.ru.