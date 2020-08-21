В Казахстане за сутки выявили 242 случая коронавируса

В Казахстане за минувшие сутки было зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 129 активных и 113 бессимптомных.
Об этом сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Отмечается, что всего в стране подтверждено 104 313 случаев инфицирования.
Также за сутки в Казахстане выздоровели 1792 человека. С начала эпидемии в стране вылечились 89 712 пациентов. Летальных исходов зафиксировано 1481.
Ранее в Казахстане заявили, что доклинические испытания разработанной в республике вакцины показали её безопасность и эффективность. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, выступая на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки, писал NEWS.ru.
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