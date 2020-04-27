В Казахстане продлили режим ЧП

https://static.news.ru/photo/045a9a8c-8851-11ea-b9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Global Look Press

Казахстанские власти продлили до 11 мая режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём заявлении, распространённом его пресс-службой. Согласно ему, решение было принято на «основании предложения государственной комиссии и экспертов» на фоне сложной ситуации, вызванной эпидемией.

Я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года, — говорится в заявлении.

Казахстанский лидер отметил, что что режим ЧП завершится 11 мая, если в стране не произойдёт новая вспышка заболевания, передаёт ТАСС.

Надеюсь, что этого не случится, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что карантин ввели в женской колонии в Алма-Атинской области Казахстана, после того как у одной из заключённых был выявлен COVID-19.