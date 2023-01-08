В Гюмри проходит митинг у здания российской военной базы

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В армянском Гюмри проходит митинг у здания 102-й военной базы РФ, сообщает «Интерфакс Азербайджан». По словам корреспондента, протестующие требуют немедленно разблокировать Лачинский коридор и выкрикивают антироссийские лозунги. В митинге участвуют около 200 человек.

Протестная акция была организована «Национально-демократическим полюсом», который включает в себя ряд партий Армении. Полицейские предупредили протестующих о незаконности митинга, после чего стали их задерживать.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ждет от международного сообщества, в том числе от России, более предметных шагов в вопросе разблокирования Лачинского коридора. Он обвинил власти Азербайджана в отсутствии мер по разблокировке направления. По словам Пашиняна, из-за перекрытия Лачинского коридора необходимо направить в регион международную миссию по сбору фактов.

Ранее МИД Азербайджана назвал провокацией призывы Армении направить международную миссию к Лачинскому коридору. В заявлении говорилось о том, что подобными действиями Ереван пытается нарушить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов ранее заявил, что информация о полном перекрытии Баку Лачинского коридора не соответствует действительности. Он отметил, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.