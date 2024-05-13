В Грузии приняли решение по закону об иноагентах Юридический комитет Грузии поддержал законопроект об иноагентах

Фото: parliament.ge

Анри Оханашвили

В Грузии по итогам заседания комитета парламента по юридическим вопросам был поддержан законопроект об иностранных агентах, трансляцию с места событий вела пресс-служба органа. Отмечается, что инициатива была одобрена в третьем и окончательном чтении, передает ТАСС.

В роли докладчика выступил глава комитета Анри Оханашвили. Согласно регламенту, третье чтение предполагает внесение каких-либо поправок в законопроекты, однако ни у кого из участников дискуссии замечаний не оказалось. Также известно, что теперь проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание.

Ранее, 11 мая, грузинские СМИ сообщили о новой волне протестов в центре Тбилиси. Сообщалось, что тысячи граждан страны вышли на улицы, выступая против закона об иноагентах. Участники демонстрации заполонили площадь Европы и прилегающую к ней территорию.

До этого, 1 мая, парламент Грузии во втором чтении принял законопроект об иностранных агентах. Инициатива была поддержана большинством голосов. Так, 83 депутата выступили за и 23 — против. Пленарное заседание состоялось во время протестных акций во дворе парламента. Согласно процедурам, сначала законопроект отдается на одобрение комитетам, а после этого законодательному органу.