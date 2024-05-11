В Тбилиси началась новая волна протестов против закона об иноагентах ТАСС: тысячи митингующих устроили шествие против закона об иноагентах в Тбилиси

Тысячи недовольных принятым законом об иноагентах вышли на улицы Тбилиси и устроили шествие до площади Европы, передает ТАСС. По информации журналистов, митинг проходит без происшествий.

Изначально группы манифестантов собрались в трех местах Тбилиси — на площади Первой республики, площади Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев. Участники акции выдвинулись к площади Европы, попутно перекрывая самые важные транспортные узлы столицы.

В месте проведения акции были мобилизованы усиленные наряды полиции, отметил корреспондент агентства. Граждане, кроме площади Европы, заполонили прилегающую к ней территорию.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обратил внимание, что гражданин РФ оказался одним из участников акций протеста против закона об иноагентах в Тбилиси, задержанных за беспорядки. Митингующие повредили камеры видеонаблюдения и проявляли насилие в отношении полицейских, добавил он.

До этого Служба государственной безопасности Грузии объявила, что цель организаторов протестов в Тбилиси заключается в захвате власти насильственным путем. Они получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты, обратили внимание правоохранители. Как указали грузинские спецслужбы, мишенью для агрессии у митингующих являются полицейские.