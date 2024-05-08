Спецслужбы Грузии назвали цель протестов в Тбилиси Служба безопасности Грузии: цель протестов в Тбилиси — захватить власть в стране

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Globa Look Press

Цель организаторов протестов в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах заключается в захвате власти насильственным путем, сообщила Служба государственной безопасности Грузии на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве отметили, что те получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Как считают грузинские спецслужбы, мишенью для агрессии у митингующих являются сотрудники правоохранительных органов.

Используются такие связанные с организацией «цветных революций» методы, как запугивание, подкуп, инсценирование их перехода на сторону участников акций, что в конечном счете ставит целью развал государственных структур и захват власти насильственным путем, — говорится в заявлении СГБ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии. Он подчеркнул, что грузинская полиция на акциях действует осторожно, но ее все равно забрасывают камнями. Это грозит эскалацией противостояния, предположил он.

2 мая в Тбилиси был введен красный режим опасности на фоне неоднократных попыток протестующих прорваться в парламент Грузии. По информации правительства, мера необходима для сохранения жизни и здоровья людей, находящихся во дворце.