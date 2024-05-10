Россиянин оказался среди задержанных за беспорядки в Тбилиси Парламент Грузии: россиянина задержали на митинге против закона об иноагентах

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Гражданин РФ оказался одним из шести участников акций протеста против закона об иноагентах в Тбилиси, задержанных за беспорядки, сообщил в ходе брифинга спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, которые приводит ТАСС, митингующие повредили камеры видеонаблюдения и проявляли насилие в отношении полицейских.

Мы увидели, что среди этих шестерых есть гражданин России. Так что поздравляю участников акции, вместе с ними участником насилия оказался российский гражданин. И это отдельный вопрос, наверное, мы должны разобраться, кто этот человек, который не просто участвовал в акциях, а применял насилие, — сказал Папуашвили.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии объявила, что цель организаторов протестов в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах заключается в захвате власти насильственным путем. Они получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты, обратили внимание правоохранители. Как указали грузинские спецслужбы, мишенью для агрессии у митингующих являются полицейские.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя митинги в Грузии, заявил, что Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в стране. Правоохранители на акциях действуют осторожно, но их все равно забрасывают камнями, заметил он.