В США заявили о подготовке ЦРУ госпереворота в соседней с Россией стране Риттер: ЦРУ готовят переворот в Грузии из-за закона об иноагентах

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Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube. Таким образом он отреагировал на продолжающиеся беспорядки в Тбилиси и других грузинских городах из-за законопроекта об иноагентах.

Насилие продолжится летом и осенью. Идея состоит в том, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, чтобы во время выборов в октябре провокаторы из ЦРУ одержали верх. Сейчас мы буквально в прямом эфире наблюдаем за переворотом, который пытается осуществить ЦРУ, — считает эксперт.

Риттер подчеркнул, что грузинская полиция на акциях действует осторожно, но ее все равно забрасывают камнями. Это грозит эскалацией противостояния, предположил он. Такой же сценарий США мечтают воплотить в жизнь в Москве, уверен экс-разведчик.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США после выдвинутого условия американской стороной о приостановке рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах. По мнению грузинских властей, требование не соответствует духу партнерства.

2 мая в Тбилиси был введен красный режим опасности на фоне неоднократных попыток протестующих прорваться в парламент Грузии. По информации правительства, мера необходима для сохранения жизни и здоровья людей, находящихся во дворце.