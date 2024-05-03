Премьер Грузии отказался от визита в США из-за условий Белого дома Премьер Грузии Кобахидзе не посетит США из-за условий по закону об иноагентах

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США после выдвинутого условия американской стороной о приостановке рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах, говорится в официальном заявлении МИД Грузии. По мнению представителей ведомства, требование не соответствует духу партнерства.

Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чем детально было разъяснено послу США, — следует из сообщения.

Ранее Кохабидзе подчеркнул, правительство Грузии готово обсуждать закон «О прозрачности иностранного влияния» с западными партнерами. Проект целиком соответствует правовым принципам, добавил он. За последние годы в Грузии сложилась практика незаконного финансирования из-за границы организаций, замеченных в попытках свергнуть правительство, констатировал премьер-министр.

До этого Politico сообщало, что Еврокомиссия потребовала от Тбилиси отозвать законопроект об иноагентах, рассматриваемый парламентом страны. По словам представителя ЕК, он противоречит обязательствам для вступления в Евросоюз, взятым на себя Грузией. Еврокомиссия также обязалась оценить последствия возможного принятия проекта и то, как он отразится на евроинтеграции республики.