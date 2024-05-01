Парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах во втором чтении

Фото: Zuma\TASS

Парламент Грузии на пленарном заседании принял законопроект об иностранных агентах во втором чтении. Инициатива была поддержана большинством голосов. Так, 83 депутата выступили за и 23 — против. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале парламента.

83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении, — сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Пленарное заседание состоялось во время протестных акций во дворе парламента. Согласно парламентским процедурам, сначала законопроект отдается на одобрение комитетам, а после этого законодательному органу. Инициативе осталась одна из последних ступеней — принятие в третьем чтении.

Сообщалось, что волнения в Грузии привлекли внимание международной хакерской группы Anonymous. Они пригрозили полицейским публичным раскрытием личных данных. Хакеры пообещали выложить в Сеть «базы данных и пулы электронной почты».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. Он отметил, что в США, Франции и ряде других стран Евросоюза существуют законы со штрафами и уголовной ответственностью за нарушение закона об иноагентах, особенно если на полученные деньги «делается что-то не то».