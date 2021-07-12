В Госдуме заявили, что Казахстан раскололи центры влияния Турции и Запада

Появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, отметивший, что данные центры путают казахстанцев, сообщает РИА Новости.

Наш комитет работал стабильно с коллегами из Казахстана. Мы неоднократно там бывали. Бывали, в том числе в Университете имени Назарбаева, который работает по американским программам, где нет ни одного преподавателя русского или казахского. Есть люди из Японии, США, Англии, — уточнил Водолацкий.

Он добавил, что появилось в Казахстане и турецкое влияние, несущее концепцию «Великого Турана». При этом в стране ввели систему решения хозяйственных споров при помощи британской системы правосудия.

Вот это всё привело к расколу общества. Люди не понимали, куда им идти. Всё это привело к тому, что Ми-6 правит там бал. Там есть западные НКО, — подчеркнул депутат.

Он считает, что в таких условиях Комитет национальной безопасности Казахстана мог упустить создание мощных группировок, способных устраивать беспорядки. Однако при создании таких группировок должна происходить утечка, уверен Водолацкий, а значит, «по каким-либо причинам» до руководства страны эта информация не доходила.

Ранее стало известно, что в Казахстане при урегулировании ситуации с протестами были задержаны около четырёх тысяч террористов. Об этом сообщает издание Vласть со ссылкой на МВД страны. Отмечается, что наибольшее число задержаний приходится на Алма-Ату. Также издание подчёркивает, что в ходе зачистки «пресечена деятельность свыше 100 лиц».