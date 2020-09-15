В Госдуме оценили слова Борреля о санкциях против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1457f5a8-f767-11ea-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против Белоруссии нужны Евросоюзу, чтобы вытеснить эту страну из международных экономических связей и обвалить её экономику. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Об этом он сказал, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сообщил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и изучает секторы, в которых отношения с Минском могут быть заморожены. Кроме того, европейский политик подчеркнул, что санкции в отношении Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее.

То, что ЕС сегодня пытается точечно найти уязвимые места в экономике Белоруссии, это понятно. Как раз на это будет направлен удар для того, чтобы выключить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы произошёл обвал экономики, — заявил Водолацкий.

Он также выразил уверенность в том, что инициаторы введения санкций рассчитывают на то, что белорусские граждане будут бастовать не для того, чтобы оспорить легитимность действующего руководства страны, а из-за неспособности власти обеспечить им достойное существование, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Евросоюз, заявив о непризнании легитимности президентства Александра Лукашенко в Белоруссии и анонсировав санкции против Минска, снова включил двойные стандарты. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.