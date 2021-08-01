В Госдуме оценили назначение Пашиняна на пост премьера Армении

В связи с назначением Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении не стоит ждать серьёзных изменений в армянской политике. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, отсутствие серьёзных перемен является хорошим знаком.

Это хорошо. По крайней мере, на дороге сворачивать круто — это значит вызывать только волнения и в стране, и в той политике, которую народ Армении выбрал в качестве продолжения, избрав партию, которую возглавляет Пашинян, — сказал Калашников.

Он добавил, что Армения выбрала для себя продолжение тех реформ, на которых настаивает Пашинян, значит надо дать ему возможность их осуществить.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Соответствующий указ опубликован на сайте армянского лидера.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат.

Согласно Конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Само правительство формируется в течение 15 дней после назначения премьера.