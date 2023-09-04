В Госдуме объяснили назначение Умерова главой Минобороны Украины Гаджиев: назначение Умерова главой Минобороны Украины — это реверанс Эрдогану

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Рустем Умеров

Назначением Рустема Умерова министром обороны президент Украины Владимир Зеленский пытается снискать благосклонность у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. По его мнению, это дешевый реверанс в сторону Турции.

Умеров не имеет военной карьеры, и его кандидатура, очевидно, связана с его происхождением. Он — крымский татарин, мусульманин. Это дешевый реверанс в сторону Турции. На это также указывает то, что украинский президент затеял замену главы Минобороны накануне встречи турецкого лидера с Путиным, — отметил Гаджиев.

Он напомнил, что Умеров был делегатом курултая крымско-татарского народа и советником бывшего главы признанного в России экстремистской организацией и запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева в 2007–2012 годах.

С 2020 года Умеров — в группе по разработке «государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО, связан с американскими структурами, есть основания полагать, что он будет номинальным главой МО и его руками будут руководить военным ведомством спецслужбы США, — добавил парламентарий.

Накануне Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что министру обороны Украины Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». По словам украинского президента, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.