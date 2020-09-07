В Евросоюзе осудили похищение Колесниковой

https://static.news.ru/photo/3a2a3208-f106-11ea-b78d-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о недопустимости жестоких действий белорусских властей по отношению к членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Андрею Егорову и Ирине Сухий.

Он отметил, что произвольных арестов и похищений людей по политическим мотивам быть не должно.

Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства, — написал политик в Twitter.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 7, 2020

Представитель пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в свою очередь отметил, что в ЕС знают о пропаже политиков в Белоруссии, передаёт РИА Новости.

Мы в курсе сообщений, что не только Колесникова, но ряд других политических активистов и тех, кто участвует в политическом процессе в Белоруссии, пропали. Мы пытаемся установить факты, — подчеркнул он.

Ранее в Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что не располагают сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников.

В Минске утром 7 сентября похитили Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.