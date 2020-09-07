В Евросоюзе осудили похищение Колесниковой

https://static.news.ru/photo/3a2a3208-f106-11ea-b78d-fa163e074e61_660.jpgМария КолесниковаФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о недопустимости жестоких действий белорусских властей по отношению к членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Андрею Егорову и Ирине Сухий.
Он отметил, что произвольных арестов и похищений людей по политическим мотивам быть не должно.
Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства, — написал политик в Twitter.
Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations
Представитель пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в свою очередь отметил, что в ЕС знают о пропаже политиков в Белоруссии, передаёт РИА Новости.
Мы в курсе сообщений, что не только Колесникова, но ряд других политических активистов и тех, кто участвует в политическом процессе в Белоруссии, пропали. Мы пытаемся установить факты, — подчеркнул он.
Ранее в Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что не располагают сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников.
В Минске утром 7 сентября похитили Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.