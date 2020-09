В Евросоюзе осудили похищение Колесниковой

Он отметил, что произвольных арестов и похищений людей по политическим мотивам быть не должно.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations