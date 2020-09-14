В Белоруссии задержали участников партизанского отряда

https://static.news.ru/photo/ae37f870-f6af-11ea-be67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД Белоруссии при силовой поддержке ОМОНа задержали в лесных окрестностях Могилёва шестерых участников партизанского отряда. У них были изъяты фрагменты зажигательного устройства. В отношении четверых участников группировки возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Пресечена противоправная деятельность «лесного» отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество «Партизаны Могилёва», куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилёвом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боёв, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу, — цитирует РИА Новости Чемоданову.

Она добавила, что у партизан был бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальные пистолеты, ножи и радиостанции. В состав отряда входили в том числе и несовершеннолетние. Видеоотчёты своих тренировок и испытаний самодельных зажигательных устройств они выкладывали в Интернет.

Задержанным участникам группировки грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет за незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ. В настоящее время следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению остальных членов группы, а также выяснению их намерений.

Как писал NEWS.ru, автомобиль с оружием был задержан в Минске. Милиционеров он привлёк наличием в салоне «негосударственной атрибутики». По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, сотрудники ДПС ГАИ на Партизанском проспекте обратили внимание на автомобиль Opel. Когда патрульная машина стала приближаться к немецкой иномарке, водитель вышел из автомобиля, закрыл его и скрылся в неизвестном направлении. Силовики вскрыли Opel для досмотра и обнаружили в нём помимо негосударственной атрибутики несколько видов ножей, топор и наклейки с надписями: «Мы требуем переговоров с народом» и «Забастовка».