В Белоруссии в народные дружины привлекут бывших военных

https://static.news.ru/photo/8065b8c4-19dc-11eb-af3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Народные дружины в Белоруссии будут усилены бывшими военными, которым при необходимости будет предоставляться боевое оружие. Соответствующее указание дал президент Александр Лукашенко.

Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин <...> ещё больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что бывшие военнослужащие смогут помочь правоохранителям в обеспечении общественного порядка.

Как писал ранее NEWS.ru, Александр Лукашенко отправил в отставку главу МВД Юрия Караева. Он занимал должность с 2019 года, сменив Игоря Шуневича.