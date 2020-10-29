16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

В Белоруссии в народные дружины привлекут бывших военных

14:32, 29 октября 2020
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Народные дружины в Белоруссии будут усилены бывшими военными, которым при необходимости будет предоставляться боевое оружие. Соответствующее указание дал президент Александр Лукашенко.

Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин <...> ещё больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что бывшие военнослужащие смогут помочь правоохранителям в обеспечении общественного порядка.

Как писал ранее NEWS.ru, Александр Лукашенко отправил в отставку главу МВД Юрия Караева. Он занимал должность с 2019 года, сменив Игоря Шуневича.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео