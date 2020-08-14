В Белоруссии освободили всех задержанных медиков

https://static.news.ru/photo/4ba66aac-de40-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав и МВД Белоруссии разыскали и освободили 16 медицинских работников, задержанных во время акций протеста против итогов президентских выборов в республике.

Все они освобождены. Часть наших коллег уже приступили к работе, — цитирует «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале заявление Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что сейчас в местах временного содержания больше нет работников системы здравоохранения.

Ранее белорусское МВД запустило горячую линию для информирования граждан о местонахождении задержанных во время акций протеста. Как сообщалось, задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказали о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд. Задержанные рассказали о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.

Выборы президента Белоруссии состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие, писал NEWS.ru.