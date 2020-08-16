В Белоруссии опубликовали документы о полномочиях правительства

https://static.news.ru/photo/d3b6a840-dfac-11ea-a921-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Обнародованы постановления правительства Белоруссии о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ белорусского лидера Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования его нового состава. Документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении говорится, что в соответствии с конституцией премьер-министр Роман Головченко поручает сложить полномочия белорусского правительства перед вновь избранным лидером государства. Документ вступил в силу со дня его принятия — с 15 августа.

Указом президента премьер-министру, заместителям председателя правительства, министрам и председателям государственных комитетов поручается осуществлять свои обязанности до формирования лидером страны нового состава Совета министров.

Как писал NEWS.ru, 15 августа Лукашенко провёл совещание, посвящённое дальнейшей работе правительства.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов.