В Баку заявили о полном соблюдении перемирия в Карабахе со своей стороны

https://static.news.ru/photo/3ba8ed5e-174e-11eb-9faa-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана полностью соблюдают условия гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, заявили в Минобороны страны.

Подразделения азербайджанской армии по всему фронту полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00, — приводит ТАСС сообщение военного ведомства Азербайджана.

В то же время в Минобороны отметили, что армянская сторона нарушает условия перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что по итогам переговоров в США министры иностранных дел Азербайджана и Армении заверили Вашингтон в готовности соблюдать гуманитарное перемирие на основе достигнутых соглашений в Москве 10 октября. Режим прекращения огня должен был вступить в силу в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в понедельник, 26 октября.