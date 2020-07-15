В Баку заявили, что снаряды ВС Армении попали в жилые дома

https://static.news.ru/photo/06bb1e6e-c735-11ea-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ильхам Мустафа/РИА Новости

Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела вооружёнными силами Армении приграничных сёл снаряды попали в жилые дома и на приусадебные участки.

Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, снаряды упали на село Дондар Гушчу Товузского района. Домам и личным хозяйствам был нанесён серьезный ущерб. Среди местных жителей никто не пострадал.

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

По данным Минобороны Азербайджана за время обострения на границе с Арменией погибли одиннадцать азербайджанских военных.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны, писал NEWS.ru.