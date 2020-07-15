ОБСЕ: Азербайджан и Армения готовы провести переговоры

https://static.news.ru/photo/478262d0-c731-11ea-b8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении заявили о готовности к предметным переговорам по важным аспектам нагорно-карабахского урегулирования как можно скорее, сообщили в Минской группе ОБСЕ.

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны избегать «подстрекательской риторики», подчеркнув важность создания атмосферы, которая поспособствует восстановлению мирного процесса.

Кроме того, в группе отметили необходимость возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны.

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.