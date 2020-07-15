Алиев высказался об обращении Армении к ОДКБ

https://static.news.ru/photo/536f10c0-c6cd-11ea-b664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей.

О ситуации на армяно-азербайджанской границе Алиев высказался на заседании кабмина, посвященном социально-экономическому развитию, передаёт «Интерфакс». Президент отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны.

Но хочу вот что сказать. После нашего ответа Армения сразу обратилась к ОДКБ, запросила помощь у них. Причем тут ОДКБ? Азербайджан не нарушал границу Армении, не начинал провокацию, — заметил Алиев.

Президент Азербайджана также обвинил армянскую сторону в том, что та скрывает реальное число потерь в результате боёв на границе. Алиев подчеркнул, что Ереван не может в одиночку противостоять Баку и потому обращается в ОДКБ.

Все члены ОДКБ — это наши друзья, естественно за исключением Армении, — добавил президент Азербайджана.

С 12 июля на границе двух стран — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области — прошли несколько боестолкновений. Обе стороны возложили ответственность друг на друга за начало конфликта. В Азербайджане заявили об 11 погибших к 14 июля. Армения оценила свои потери в два человека, сообщал NEWS.ru.