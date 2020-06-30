В Азербайджане задумались о продлении жёсткого карантина

Ужесточённый карантинный режим, введённый в Азербайджане в связи с распространением коронавируса, может быть продлён на две недели после 5 июля. Об этом заявил помощник президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается. Подробности будут обнародованы в ближайшие дни,
В республике общее число заболевших превышает 17,5 тысячи человек. При этом за последние сутки было выявлено 556 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции в республике с начала пандемии стали 213 человек.
Как писал NEWS.ru, карантин на территории Азербайджана продлили до августа. В более жёстком варианте он распространяется на Баку и ещё ряд городов. Из-за ситуации с коронавирусом президент республики Ильхам Алиев не смог посетить парад Победы в Москве.
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