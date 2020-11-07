В Азербайджане рассказали о потерях Армении в ходе боёв в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9a49db6e-210a-11eb-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Вооружённые силы Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта рядом с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно данным ведомства, в ходе боёв армянским военным был нанесён серьёзный урон.

Противник понёс потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по миномётной батарее на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении, — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что автобус с добровольцами, который прибывал с целью усиления полка, попал в аварию. В результате пострадали до 30 резервистов, присланных из запаса.

В ведомстве добавили, что после обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады выведена из строя РСЗО БМ-21 «Град». Среди личного состава есть убитые и раненые.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нагорный Карабах прибыла группа добровольцев из армянской общины Абхазии. Более двух десятков человек прибыли для участия в боевых действиях на стороне Еревана.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.