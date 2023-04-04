В Артемовске подняли флаг России. Это перелом СВО и конец битвы за Донбасс? Бои за Артёмовск военные специалисты называют ключевыми в рамках битвы за Донбасс

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие РФ

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что над главным административным зданием Артёмовска прошедшей ночью был установлен российский флаг. Взятие этого города под контроль открывает ВС РФ путь к следующим важным целям, уверены эксперты. Что будет дальше — в материале NEWS.ru.

Куда могут пойти ВС РФ после Артемовска

Бои за Артёмовск военные специалисты называют ключевыми в рамках битвы за Донбасс. В ночь на понедельник, 3 апреля, связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что «юридически Артёмовск взят». Над администрацией города были водружены два флага: российский с надписью «Владлену Татарскому добрая память» (военный корреспондент погиб в результате теракта вечером 2 апреля) и ЧВК «Вагнер». При этом Пригожин уточнил, что «противник продолжает оставаться в западных районах города».

Но, несмотря на присутствие в отдельных районах города, в целом украинские военные потеряли контроль над Артемовском, отметил в беседе с NEWS.ru военный корреспондент Михаил Аксель.

«Сообщение Евгения Пригожина — это очень хороший знак. Бои здесь будут продолжаться, но вопрос уже только в сроках зачистки западных частей города. Главное для нас не быстрота взятия Бахмута, а максимальное уничтожение группировки ВСУ», — рассказал военкор.

По его мнению, дальше ВС РФ логично пойти в направлении Славянска и Краматорска, где «будет самый важный театр боевых действий».

Фото: РИА Новости Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске

Аксель напомнил, что от Артёмовска до Славянска «рукой подать». Взятие под контроль Славянско-Краматорской агломерации, по его словам, «станет важнейшим этапом по освобождению территории Донбасса». Затем не исключено наступление на другие соседние города. В итоге российские подразделения могут зайти в тыл ВСУ, которые расположились в районе промзоны города Авдеевки, где проходит трасса Горловка — Донецк.

Почему так важна Славянско-Краматорская агломерация

Это направление очень важно для благополучного исхода специальной военной операции, продолжает российский журналист. Именно сюда, утверждает Аксель, ВСУ перекинули свои самые серьёзные силы. Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что украинские военные пытаются всячески замедлить наступление российской армии под Артёмовском, Угледаром, Авдеевкой, чтобы позволить своим подразделениям, находящимся в тылу, собраться в «большой кулак для контрнаступления на Донецк и Луганск».

3 апреля российские военные продолжили наступление в Артёмовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ВС России удалось приблизиться к городской железнодорожной станции.

Как остановить поставки оружия и техники НАТО на Украину

По мнению военных специалистов, наступление ВС РФ станет еще более эффективно после получения нового крупнокалиберного вооружения большой дальности.

Фото: defense.gov

«Нам в первую очередь надо решить вопрос с артиллерией и авиацией, — заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. — Для этого потребуется еще время. Но один вопрос, назревший уже давно, все никак не решается, а решить его нужно в приоритетном порядке. А именно — перекрыть линию поставок стран НАТО через западную границу Украины. И сделать это было, есть и будет можно, средства для этого имеются».

По словам депутата, с каждым днем на фронт прибывает все больше военнослужащих ВС РФ. В то же время украинская сторона, по данным британской The Sunday Times, теряет под Артёмовском от 100 до 200 человек в день. Эти потери ставят ВСУ перед выбором: или оставаться в городе, продолжая терять бойцов, или отойти в Славянск и Краматорск.

Генерал Соболев убеждён, что российские подразделения смогут отразить наступление ВСУ, о котором Киев говорит уже несколько месяцев. Это будет достигнуто благодаря модернизации, которая произошла в ВС РФ после начала военной операции на Украине.

Четыре варианта наступления ВСУ

Военный журналист Виктор Сокирко по просьбе NEWS.ru спрогнозировал возможные направления контрнаступления ВСУ.

«После поражения в Бахмуте у ВСУ остаётся четыре варианта развития контрнаступательных действий. На севере они могут концентрировать силы для атак в Харьковской области. Не менее важен для них восток: через Артёмовск на Луганск», — полагает военный журналист.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

На взгляд Сокирко, третье возможное направление атаки ВСУ юго-восточное — на Мелитополь. Украинцы хотят прорваться в сторону Азовского моря с перспективой выйти на Бердянск и Мариуполь. Четвёртое направление предполагает южный бросок со стороны Херсона. Для этого ВСУ необходимо форсировать Днепр, что они уже пытаются сделать. Украинцы стремятся оказаться на левом берегу Днепра, чтобы затем повести наступление на Перекопский перешеек. А это дорога в Крым, напомнил российский военкор. Он убежден, что военное руководство РФ хорошо осведомлено об истинных замыслах противника и принимает необходимые меры.

Как противостоять украинскому наступлению

Украинских военачальников можно превзойти в тактике, считают эксперты. Результат иной раз зависит даже не от вооружения и численности военнослужащих.

«Надо разбросать силы противника, чтобы он не смог сосредоточить их на одном направлении, — продолжает Михаил Аксель. — Недавно нашими военными были нанесены точечные удары по всей линии соприкосновения, а это всё же более тысячи километров. Многое в обозримом будущем зависит от оперативных решений военного командования».

По прогнозам специалистов, десятимесячные бои за Артёмовск имеют все шансы завершиться в ближайшие дни установлением контроля России над городом. Это изменит расклад в том числе на линии соприкосновения и поможет в корне изменить дальнейший ход СВО, отмечают собеседники NEWS.ru.