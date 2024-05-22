В Армении выразили отношение к продолжению переговоров с Азербайджаном Спикер Симонян: Армения заинтересована в мирных переговорах с Азербайджаном

Фото: parliament.am

Ален Симонян

Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном, заявил спикер парламента республики Ален Симонян на совместной пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером. По его словам, которые приводит «Sputnik Азербайджан», диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.

Мы придаем большое значение идее открытия всех коммуникаций, которая отражена в заявлении от 9 ноября 2020 года. Армения продолжает работу в этом направлении, — добавил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры глав МИД со стороны Баку и Еревана в Алма-Ате прошли конструктивно. Дипломат отметил, что процесс продолжается в духе неоднократно озвученных преобразований.

Мирзоян подчеркнул, что подписание мирного договора между сторонами содействует установлению стабильного мира в регионе. По его словам, Армения заинтересована в восстановлении транспортного сообщения с Азербайджаном. Регулирование железнодорожного сообщения, отметил он, будет взаимным и основанным на принципе равенства.