Армения положительно оценила переговоры с Азербайджаном Глава МИД Армении Мирзоян: переговоры с Азербайджаном прошли конструктивно

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Арарат Мирзоян

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате были конструктивными, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Дипломат отметил, что переговоры продолжаются в духе неоднократно озвученных преобразований, передает ТАСС.

Последние переговоры были конструктивными, — сказал Мирзоян на пресс-конференции в Ереване.

Встреча двух министров состоялась 10 мая. Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели встречу в Доме дружбы в Алма-Ате. Министры иностранных дел планировали обсудить мирный договор между двумя государствами.

МИД России ранее поприветствовал встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Казахстане. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Москва готова продолжать содействовать «продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации». Дипломат также напомнила о минувших переговорах президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Захарова анонсировала встречу российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров 8 мая стороны планировали обсудить вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.