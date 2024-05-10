В Алма-Ате начались переговоры Армении и Азербайджана Дом дружбы в Алма-Ате принял глав МИД Армении и Азербайджана

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Джейхун Байрамов

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян прибыли в Дом дружбы в Алма-Ате, передает ТАСС. Главы внешнеполитических ведомств обсудят мирный договор между двумя государствами.

Мирзоян и Байрамов встретились в рамках второго раунда переговоров по проекту двустороннего соглашения о мире в регионе и урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Других подробностей диалога двух министров пока нет.

Байрамов и Мирзоян уже проводили переговоры в Берлине 29 февраля. На встрече дипломаты обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном и договорились продолжать работу по ключевым вопросам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя второй раунд встречи глав МИД двух стран в Алма-Ате, отметила, что Россия приветствует переговоры. Дипломат также добавила, что Москва готова продолжать содействовать «продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации». Кроме того, она напомнила о прошедших 22 апреля переговорах президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.