Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Берлине

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Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян встретятся в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян. По ее словам, встреча министров будет проходить в период с 28 по 29 февраля в рамках договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече в Мюнхене.

Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине, — заявила она.

Договоренности о проведении встречи были достигнуты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 февраля. В ходе встречи главы государств также обсудили другие вопросы, касающиеся нормализации отношений между Баку и Ереваном. Предполагается, что министры иностранных дел встретятся для проведения консультаций по делимитации границ.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выразил готовность соперничать с Россией в примирении Азербайджана и Армении. По его словам, Германия и другие страны Евросоюза готовы поддержать Баку и Ереван в решении имеющихся разногласий мирным путем. При этом он подчеркнул, что переговоры между странами должны завершиться как можно быстрее.