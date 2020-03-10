https://static.news.ru/photo/4d34f8ca-62df-11ea-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАШ/facebook.com

Украинский телеканал «Наш» запустил акцию в поддержку 12-летнего сироты Максима Ткачука, который выиграл британский песенный конкурс с русскоязычной песней «Смуглянка». Выступление мальчика раскритиковали представители консервативно-националистической партии «Свобода».

Ткачук получил три приза международного конкурса Stars of the Albion, завершившегося 1 марта. Мальчик из Волынской области исполнил «Смуглянку», «Синюю вечность» Муслима Магомаева и Souvenir Демиса Руссоса.

Выступление мальчика возмутило представителей националистической партии и отозвалось травлей в некоторых местных СМИ. <...> Националисты называют ребёнка «пропагандистом русского мира», его учителей и родных — предателями, — передаёт ТАСС.

«НАШ» предложил украинцам записывать музыкальные видео со «Смуглянкой», чтобы поддержать ребёнка «всей Украиной».

Как писал NEWS.ru, российский депутат и бывший украинский прокурор Наталья Поклонская высказалась в защиту Максима Ткачука: всеми, кто угрожает ребёнку, должны заняться прокуратура и ЕСПЧ.