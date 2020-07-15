Украинская телеведущая пояснила, почему у неё выпал зуб во время эфира

https://static.news.ru/photo/65853f4a-c6bf-11ea-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/marichkapadalko

Украинская телеведущая Маричка Падалко, потерявшая передний зуб во время прямого эфира, рассказала, что в этом инциденте на самом деле виновата её маленькая дочь. Так, более десяти лет назад девочка случайно выбила ей зуб будильником.

У меня в спальне стоял тяжёлый металлический будильник и однажды он очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать «игрушкой» рядом со спящей мамой. И только я зевнула, как маленькая весёлая ручка отбила мне половину зуба, — написала Падалко в своей социальной сети, передаёт «МК».

Телеведущая решила серьёзно заняться восстановлением зуба лишь недавно. Стоматолог сумел нарастить зуб, однако строго-настрого запретил надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. К запрету Падалко отнеслась легкомысленно.

Как писал NEWS.ru, фрагмент видео с курьёзным инцидентом появился в Instagram. Пользователи отметили профессионализм ведущей, которая подхватила выпавший зуб рукой и без смущения продолжила вещание.