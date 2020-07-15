Украинская телеведущая лишилась зуба в прямом эфире

У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко выпал передний зуб во время прямого эфира.
Фрагмент видео с курьёзным инцидентом появился в Instagram. Пользователи отметили профессионализм ведущей, которая подхватила выпавший зуб рукой и без смущения продолжила вещание.
Комментаторы предположили, что ведущая потеряла временный зуб, который используется стоматологами перед установкой импланта.
Целая череда курьёзных инцидентов преследовала украинских телеведущих в период работы в самоизоляции. Так, один из них вёл эфир без брюк, а во время работы другого зрители заметили на заднем плане обнажённую женщину.
Ранее NEWS.ru, писал, что российская телеведущая Ксения Собчак сломала нос в результате неудачного падения. По её словам, для восстановления внешности, ей пришлось перенести «сложнейшую операцию».
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