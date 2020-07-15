Украинская телеведущая лишилась зуба в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/b7507a6c-c695-11ea-b466-fa163e074e61_660.jpg Маричка Падалко Фото: marichkapadalko/instagram.com

У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко выпал передний зуб во время прямого эфира.

Фрагмент видео с курьёзным инцидентом появился в Instagram. Пользователи отметили профессионализм ведущей, которая подхватила выпавший зуб рукой и без смущения продолжила вещание.

Комментаторы предположили, что ведущая потеряла временный зуб, который используется стоматологами перед установкой импланта.

Целая череда курьёзных инцидентов преследовала украинских телеведущих в период работы в самоизоляции. Так, один из них вёл эфир без брюк, а во время работы другого зрители заметили на заднем плане обнажённую женщину.

Ранее NEWS.ru, писал, что российская телеведущая Ксения Собчак сломала нос в результате неудачного падения. По её словам, для восстановления внешности, ей пришлось перенести «сложнейшую операцию».