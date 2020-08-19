Украина вышла из семи договоров в рамках СНГ

https://static.news.ru/photo/76d1aeb4-e217-11ea-a8e3-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выходе страны из семи международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ в сфере гражданской авиации.

Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации, — цитирует сообщение ТАСС.

В частности, Украина вышла из совета «Радионавигация», соглашений «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis», «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полётов воздушных судов гражданской авиации».

Также Киев отказался исполнять ряд соглашений. Украина не намерена участвовать в реформировании Межгосударственного консультативного совета.

Как писал NEWS.ru, ранее украинская сторона расторгла соглашение с Россией о торговых представительствах. Об этом решении заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.