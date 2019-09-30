https://static.news.ru/photo/d8b0d87e-e391-11e9-b198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Kiev Sergey Kovalev

Кабинет министров Украины планирует в ближайшие пять лет распространить безвизовый режим на 14 государств.

Как сообщает «Европейская правда» , кабмин передал в Верховную раду программу, оговаривающую меры по расширению безвиза. В перечень стран, с которыми планируется заключить договорённости, вошли Гватемала, Гренада, Коста-Рика, Маврикий, Маршалловы острова, Монголия, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Ямайка.

Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта — залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав, — гласит программа украинского правительства.

Киев в 2020 году увеличит срок безвизового пребывания в Аргентине, а также планирует завершить переговоры по вопросам въездных виз с Великобританией, Японией, Австралией и рядом других стран.

Как сообщал News.ru, МИД РФ ведёт переговоры с Японией о возможности безвизового режима для жителей японского региона Хоккайдо и россиян из Сахалинской области.