Кабинет министров Украины планирует в ближайшие пять лет распространить безвизовый режим на 14 государств.
Как сообщает
Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта — залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав, — гласит программа украинского правительства.
Киев в 2020 году увеличит срок безвизового пребывания в Аргентине, а также планирует завершить переговоры по вопросам въездных виз с Великобританией, Японией, Австралией и рядом других стран.
Как сообщал News.ru, МИД РФ ведёт переговоры с Японией о возможности безвизового режима для жителей японского региона Хоккайдо и россиян из Сахалинской области.