«Торга не получилось»: эксперт объяснил жёсткий приговор Бабарико

Приговор бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико не повлияет на отношения России и Белоруссии. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев. По его мнению, длительный тюремный срок, который получил Бабарико, говорит о неоправдавшейся ставке Александра Лукашенко на торг с Россией.

Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает государственное агентство БелТА.

Официальный Минск преподносил Бабарико как «ставленника Москвы», отметил в разговоре с NEWS.ru замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев.

Президент республики Александр Лукашенко же известен «торговлей людьми» — попытками добиться поблажек от России и Запада в обмен на освобождение политических заключённых, замечает аналитик. Но попытки Минска использовать в этом торге Бабарико не оправдались, поэтому бывший глава Белгазпромбанка получил такое жёсткое наказание.

Лукашенко до последнего рассчитывал, что Москва вступится [за Бабарико], начнётся торг, и он сможет что-то из России выбить, — пояснил Виктор Суздальцев. — На самом деле это ложь. Бабарико никогда не был в России широко известен. Для «Газпрома» же это человек, который ушёл в отставку, занялся политикой — «Газпром» за него не отвечает. Никакого торга не получилось.

Неоправдавшимися ожиданиями Лукашенко можно объяснить максимальный возможный тюремный срок, который получил Бабарико, считает Суздальцев. Кроме того, оставлять оппозиционного политика на свободе опасно для президента Белоруссии, так как, по независимым опросам общественного мнения, Бабарико победил бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.

Виктор Бабарико был арестован 11 июня 2020 года после того, как изъявил желание баллотироваться в президенты Белоруссии. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Ранее сообщалось о том, что Бабарико, находясь в СИЗО КГБ, объявил о создании партии «Вместе».