Экс-претендент в президенты Белоруссии объявил о создании партии «Вместе»

https://static.news.ru/photo/212256e2-9065-11eb-9098-96000091f725_660.jpg Виктор Бабарико Фото: viktar_babaryka/instagram.com

Находящийся в СИЗО КГБ бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико объявил о создании партии «Вместе». Это сообщение распространил штаб политика. В своём призыве к белорусам Бабарико заявил, что намерен «объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив и возобновить деятельность внутри страны».

Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был неправ. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе, — говорится в обращении Бабарико в его Telegram-канале.

Политик в данный момент находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, по его делу в феврале начался судебный процесс.

Как писал NEWS.ru, суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста Виктору Бабарико. При этом после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами, которая прошла прямо в СИЗО, нескольким из них была смягчена мера пресечения.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. Перед президентской кампанией он уволился. На конец мая интернет-опросы отдавали ему первое место с более чем 50% голосов. Однако ЦИК отказал ему в регистрации в качестве одного из кандидатов, а на самого политика завели уголовное дело.

Одним из руководителей его предвыборного штаба была Мария Колесникова. После объявления результатов голосования и начала массовых акций протеста в Белоруссии, она вошла в Координационный совет, создатели которого объявили, что целью организации является урегулирование политического кризиса.

В итоге почти всех причастных к Координационному совету либо арестовали, либо заставили уехать из страны. Сама Колесникова сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье о призывах, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности.