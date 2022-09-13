Токаев поддержал предложение депутатов переименовать Нур-Султан в Астану

Фото: Kazakh presidential website/XinHua/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану, сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в социальных сетях. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Конституционного совета с согласия Токаева.

Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. <...> Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, — сообщил Желдибай.

Пресс-секретарь отметил, что Токаев считает роль бывшего главы страны Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы «историческим фактом». Желдибай отметил, что другие объекты, названные в честь Назарбаева, должны сохранить свои наименования.

Ранее Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу страны выступил с предложением провести внеочередные президентские выборы осенью этого года. Глава государства отметил, что этот шаг будет предпринят в интересах государства. Токаев выразил намерение принять участие в выборах.