Таджикистан становится образцом применения «мягкой силы» России Пять новых русских школ и подготовка кадров в России, чтобы потом те, кто получил российское образование, поднимали экономику республики

Фото: Амир Исаев/РИА Новости

Школьники, Душанбе, Таджикистан

События на Украине начиная с 2014 года показали, что к продвижению русского языка и культуры в бывших республиках СССР нужно относиться серьезнее, чтобы не получилось как в Киеве. Сейчас российская сторона старается наладить такую работу на постсоветском пространстве. Таджикистан может служить примером, как отдаленная республика, которая и в советские времена считалась экзотической окраиной империи, активно вовлекается в орбиту экономического, культурного и социального влияния России.

Как попасть в русскую школу?

В Таджикистане грядет большое событие — к 1 сентября в стране откроются сразу пять российских школ в самых крупных городах — Душанбе, Худжанде, Кулябе, Бохтаре и Турсунзаде. Школа в Душанбе расположена прямо рядом с посольством США, но на пригорке, поэтому из школы видно территорию дипмиссии, а наоборот — не видно.

Каждая школа рассчитана на 1224 ученика при условии обучения в одну смену, по 24 человека в классе. Все школы построены по специальному проекту, предусматривающему сейсмоустойчивость до 9 баллов — для горной страны с частыми землетрясениями это очень важно. В зданиях будут бассейны (с приспособлениями для детей-инвалидов), спортзалы, современные системы вентиляции и прочее. Сейчас идет набор детей в 1–8-е классы, в старшие классы учеников наберут позже. Участки земли под строительство были выделены властями Таджикистана, а строительство финансирует российская сторона, которая выделила порядка $150 млн. Соответствующее межправсоглашение между Москвой и Душанбе было подписано весной 2019 года, а до того несколько лет шли разговоры о том, что как бы хорошо было открыть русские школы в Таджикистане.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Махмадизода Муродали Махмади(слева), первый проректор Таджикиского технического университета им. академика М.С. Осими и Иван Иванов (справа), глава Россотрудничества в Таджикистане

Руководит строительством Евразийский фонд стабилизации и развития — антикризисный фонд, созданный несколькими странами СНГ в 2009 году для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. Проект находится на особом контроле Душанбе, процесс строительства курирует один из вице-премьеров правительства республики, который проводит селекторные совещания со всеми участниками проекта минимум раз в неделю.

Вокруг набора уже разыгралась целая интрига. Созданы даже специальные комиссии из представителей российских структур Минобразования и Минпросвещения. Эти комиссии сейчас тестируют будущих учеников. Поскольку желающих попасть в российские школы намного больше, чем есть мест, комиссии сознательно составлялись из жителей России в надежде исключить возможность устройства по знакомству. И это важное обстоятельство — оно показывает, насколько в Таджикистане востребовано российское образование (все предметы в школах будут преподаваться на русском языке, а учебники по большинству предметов, за исключением таджикского языка и истории Таджикистана, соответствуют российской общеобразовательной программе). Был проведен специальный конкурс по набору учителей в новые школы. Желающих оказалось много. Как рассказали NEWS.ru сами преподаватели, в Таджикистане хорошо работать — хороший климат, недорогая жизнь, хорошее отношение к русским, а главное — вежливые и воспитанные ученики. Мобильные телефоны по всему Таджикистану в обязательном порядке сдаются при входе в школу. Когда в класс входит учитель — все встают. В течение урока — тишина. «После выходок наших шалопаев в российских школах здесь мы просто не нарадуемся», — говорят учителя, приехавшие из России. Плюс — зарплата. В пяти российских школах учителя получают около 60 тыс. руб., платит российская сторона. Для сравнения: преподаватель в обычной средней школе в Таджикистане зарабатывает порядка $100 в месяц.

И главное — обучение в школах будет бесплатным. Это — единственные иностранные школы в Таджикистане, в которых родителям не придется платить за образование. Сейчас в республике действуют только частные средние учебные заведения — американские, английские, турецкие, китайские, и все они платные. Есть лишь одно исключение — японский проект по созданию маленьких сельских школ в отдаленных районах (сейчас их уже более 50) в рамках «безвозмездной гуманитарной помощи для широких слоев населения», но там речь идет практически о базовом образовании. И да — таджикистанские дипломы о среднем образовании признаются в РФ, что открывает местным выпускникам дорогу в российские вузы на общих основаниях.

Миграционный клапан

С послом РФ в Таджикистане Игорем Лякиным-Фроловым мы встретились в российском посольстве в Душанбе, расположенном в центре города, где на территории уже созревают гранаты. Его превосходительство рассказал, почему связи между Россией и Таджикистаном важны для обеих сторон, и речь не только о стратегическом партнерстве и угрозах безопасности в Центральной Азии.

«Между нашими странами торговый оборот — $1,3 млрд, это четверть от общего товарооборота Таджикистана, — отметил Лякин-Фролов. — „Газпромнефти“ здесь принадлежит большая часть автозаправок, основной сотовый оператор — российский „МегаФон“. Президент Путин встречается с таджикским лидером Эмомали Рахмоном чаще, чем с другими лидерами».

(Уже на днях, кстати, состоится очередной визит Путина в Душанбе. Это станет первой поездкой российского лидера за рубеж с начала спецоперации на Украине).

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) во время встречи

Но один из главных вопросов в обсуждениях между странами — миграция.

В Таджикистане хорошая демографическая ситуация, 4–6 человек в семье в среднем, а это означает, что каждый год на рынок труда выходят 180–190 тысяч человек (население республики, по данным на начало 2019 года — 9,12 млн. чел. — NEWS.ru), — пояснил дипломат. — Из них работу на родине могут найти 120–130 тысяч, остальные 60 тысяч остаются незанятыми. Чтобы помогать на участке в деревне, нужен один человек, и куда деваться остальным? В городах работы тоже не очень много. Остается ехать на заработки за рубеж. А в Россию таджикистанцам ехать легче, чем, скажем, в ОАЭ — в России большая диаспора, плюс тут многие с ностальгией вспоминают времена СССР.

Миграция — выход и для властей республики. Большое количество безработной молодежи в стране чревато социальными и политическими проблемами. В Таджикистане хорошо помнят гражданскую войну 1992–1997 годов, от которой республика до конца до сих пор не оправилась, и не хотели бы повторения. 27 июня отмечается День национального единства в память о примирении воюющих сторон. Мирное соглашение между правительством Таджикистана и объединенной оппозицией было подписано в 1997 году в Кремле при посредничестве ООН.

Сейчас, по словам посла, стоит задача повысить качество подготовки трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Есть планы создать при поддержке России сеть технологических колледжей (проще говоря — профессионально-технических училищ, ПТУ), чтобы местные рабочие могли проходить в них обучение в течение двух-трех месяцев перед отъездом в Россию.

Но и России, и Таджикистану нужны не только рабочие, но и специалисты с высшим образованием. Поэтому в республике действуют филиалы МГУ, МИФИ, Российский таджикско-славянский университет и другие российские вузы — в них в общей сложности обучаются порядка восьми тысяч человек. Плюс — существует квота на бесплатное обучение студентов из Таджикистана в вузах в России. Пока это 800 мест, но планируют увеличить до 1 тысячи. В общей сложности в РФ в настоящее время учатся около 30 тыс. таджикистанских студентов.

Многие таджикские школьники хотят получить высшее образование в России. В эти дни они как раз проходят тестирование в здании Россотрудничества (Российского центра науки и культуры, Русского дома) в Душанбе.

Мы заходим в классную комнату, там абитуриенты выполняют тестовые задания. Телефоны у них отобрали, а за тем, чтобы не было бумажных шпаргалок, следят ассистенты преподавателей. Кстати, говорят, что с распространением сотовых телефонов культура классических «шпор» сходит на нет — все меньше тех, кто способен потрудиться и выписать все нужное на бумажку, а потом еще и придумать, как ее спрятать.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Обучение в Таджикистане

Участники тестирования разделены на три группы — медики, технари и гуманитарии. Участников в группах примерно поровну.

— Расскажите, в какие вузы вы хотите поступить, — спрашивает преподаватель.

В основном, как выясняется, метят высоко — МГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, СПбГУ, ведущие российские медицинские вузы. Но если не пройдут, то согласны и на региональные университеты в Новосибирске, Томске, Воронеже. Самые практичные — медики. «Хочу стать стоматологом, — говорит один из ребят. — Потом поработаю там и вернусь сюда, открою свой стоматологический кабинет, работников наберу».

Другой молодой человек хочет стать программистом, «работать в России в „Яндексе“ или у Дурова [Telegram], а если не выйдет, то вернуться на родину и создать ИТ-компанию по борьбе с киберпреступностью».

Вообще большинство абитуриентов говорят, что хотели бы остаться в России, получив высшее образование. Насколько они искренни — сказать сложно. Не исключено, что находясь в Россотрудничестве и общаясь с российскими журналистами, они хотят показаться более пророссийскими, чем на самом деле. Да и каких особо взвешенных планов можно ждать от вчерашнего школьника? Впрочем, возможен и другой вариант — закон об упрощенном принятии гражданства РФ позволяет в течение одного года получить российский паспорт тем, кто окончил российский вуз и живет в России. И хотя многие таджикистанцы стремятся на Запад, но это, так сказать, программа-максимум, тогда как обустроиться в России куда реальнее. Тем более что некоторые вузы оказывают и материальную поддержку. Например, Сибирский федеральный университет, находящийся в Красноярске, компенсирует 15 тыс. руб. затрат на поездку, при том что билет из Душанбе до Красноярска стоит сейчас около 22 тыс. руб.

Таджикистанцы vs Мадлен Олбрайт

Российское гражданство вообще пользуется большим спросом среди таджикистанцев, тем более что между Москвой и Душанбе есть соглашение о двойном гражданстве.

Только в 2021 году 103 тысячи граждан Таджикистана получили российские паспорта, — отметил посол РФ. — И стоит большая очередь из желающих, миграционное отделение МВД РФ в Душанбе даже было вынуждено увеличить штат сотрудников.

Лякин-Фролов связывает наплыв желающих в том числе и с ролью русского языка как связующего элемента. Тот, кто знает русский, поедет в Россию. Кстати, язык здесь многие учат по российским фильмам и сериалам, поскольку телевещание РФ присутствует в республике повсеместно.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Обучение в Таджикистане

На вопрос, а зачем России столько выходцев из Таджикистана, посол отвечает, что у нас нехватка населения, особенно в регионах, и ее все равно так или иначе надо заполнять, так пусть это будут дружественные и знающие русский язык таджики.

Помните, что говорила госсекретарь США Мадлен Олбрайт? — спрашивает посол. — В России много пустых территорий, ей надо делиться — она говорила. Вот чтобы такого не произошло, нам нужен приток людей.

Конечно, пока что остается открытым вопрос, какое влияние на стремление таджикистанцев в РФ окажет нынешняя ситуация, вводимые против России санкции и ухудшение отношения к Москве во многих странах дальнего зарубежья. Но тут ответа пока нет, слишком мало времени прошло.

Россия готовит кадры для Таджикистана

Главный проводник российской «мягкой силы» в Таджикистане на сегодня, наряду с нашей дипмиссией — безусловно, Россотрудничество. Таких горящих людей, как там, встречаешь нечасто. У них масса идей, они всех в Таджикистане знают, со всеми налаживают отношения, доставляют российские учебники и книги по горным дорогам в отдаленные районы, проводят конкурсы и встречи, и еще чего только не делают. Например, глава Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов загружает машину учебниками так, что та проседает, и едет в какие-то деревни, где люди плачут от радости, впервые за тридцать лет увидев русского.

Наша идея — подготовить кадры, чтобы потом они поднимали экономику Таджикистана. Мы хотим создать что-то долгосрочное, что станет служить десятилетиями, — поясняет Иванов.

Вообще, отрадно видеть, как в последнее время меняется работа Россотрудничества. Все чаще на местах оказываются энергичные, неравнодушные люди, которые любят и знают страну, в которой работают, которые искренне хотят наладить отношения и сделать так, чтобы Россия воспринималась положительно. Русские центры науки и культуры в Анкаре, Дамаске и многих других местах делают что могут. Они креативят, несмотря на небольшие бюджеты, организуют курсы русского языка, выставки художников из России и лекции деятелей культуры, находят спонсоров, которые смогут оплатить учебники русского языка для местных школ, и так далее. Правда, остается вопрос, системное ли это явление, или все, как и прежде, зависит от людей на местах. Но тут, что называется, будущее покажет.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Строящаяся в Душанбе российская школа

У Россотрудничества в Таджикистане только за нынешний год какое-то огромное количество мероприятий. Я попросил помощника руководителя Ляйсан Абдуллину, которая просто сгусток веселой энергии, составить список того, что они делают. Получилось пять листов двенадцатым таймсом, и за каждым мероприятием — серьезная подготовка, согласование со множеством сторон и работа без выходных. Вот лишь несколько примеров из списка:

Дополнительное образование:

С 20.09.2021 г. по 20.01.2022 г. — подготовительные курсы для учеников 11-х классов, поступающих в вузы РФ. Обучение прошли 133 слушателя. Преподаватели на курсах — участники проекта «Российский учитель за рубежом».

С 15.02.2022 г. по 15.06.2022 г.— подготовительные курсы для учеников 10-х классов. Базовая подготовка по трем предметам. Обучение прошли 44 слушателя. Преподаватели на курсах — участники проекта «Российский учитель за рубежом».

С 16.02.2022 г. по 16.05.2022 г. — курсы РКИ (русский язык как иностранный), базовый уровень. Обучение прошли 13 человек. Преподаватели на курсах — участники проекта «Российский учитель за рубежом».

С 10.03.2022 г. по 21.06.2022 г. — бесплатные онлайн художественные курсы для поступающих по квоте правительства РФ. Курсы организованы Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна для учащихся 9–10-х классов. Курсы прошел 21 школьник в Душанбе и Худжанде. Слушатели получили дополнительные баллы для поступления в Санкт-Петербургский вуз.

Фото: Константин Волков/NEWS.ruОбучение в Таджикистане Фото: Константин Волков/NEWS.ruОбучение в Таджикистане

Планируются курсы повышения квалификации для работников энергетической отрасли и врачей-реаниматологов.

«Хор Турецкого» выступил на 201-й российской военной базе в Душанбе

Российские коллективы «Хор Турецкого» и Soprano провели внеплановое выступление на территории самой крупной российской базы, дислоцированной за пределами России — 201-й РВБ в Душанбе.

Совместный проект представительства Россотрудничества с ГИТИСом

В Бустоне (Чкаловск) состоялась премьера спектакля «Пушкин. Время чумы» по мотивам произведений и писем Пушкина. Спектакль, собравший около 400 зрителей со всей Согдийской области, стал возможным благодаря уникальному международному проекту по поддержке русских театров за рубежом. Постановка вошла в регулярный репертуар Русского театра в Бустоне.

Десятая международная выставка-ярмарка «Российское образование. Таджикистан-2022»

Выставка прошла в Душанбе и Ходженте. Были представлены 34 российских вуза, 4 филиала российских университетов в Душанбе, белорусские вузы.

Поставка литературы

Организация поставок в представительство Россотрудничества и русские школы (классы) в Таджикистане учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и культуре России, научно-популярных книг и журналов. За период январь — 22 июня 2022 года передано 6479 книг.

Курсы русского языка для детей беженцев из Афганистана

Занятия организованы Русским домом в Душанбе совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом по просьбе афганской диаспоры и общественной организации «Камарбанд ва рох» («Пояс и путь»). Ожидается, что языковые курсы помогут подросткам и молодым людям адаптироваться к жизни и обучению в школах и вузах Центральной Азии.

На пункте про обучение афганских детей стоит остановиться более подробно, поскольку он показывает, как российская «мягкая сила» по сути выходит за пределы Таджикистана, распространяясь на соседний Афганистан.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Как рассказал NEWS.ru Абдул Мосавир Бахадури, глава организации беженцев из Афганистана в Таджикистане, всего в республике живет более 10 тыс. афганцев, многие из них тут годами и десятилетиями, другие же бежали от талибов* летом 2020 года.

Без русского языка в Таджикистане трудно, — признает Бахадури.

Правда, потом он честно сказал, что большая часть беженцев мечтают все же не о России, а о Канаде, где действует специальная программа гарантий по приему афганских семей, бежавших от талибов. Но, насколько можно понять из его рассказа, они рассматривают и все другие варианты. Готовы даже остаться в Таджикистане, «если появится программа поддержки». На сегодня около 60% афганских беженцев получают помощь от родственников из других стран, 20% завели свой бизнес, остальные едва сводят концы с концами.

По словам Иванова, есть идея все же сильнее воздействовать на афганцев российской «мягкой силой». Например, Северо-Кавказский федеральный университет уже запустил для них в Таджикистане курсы русского языка. А дальше, обучив их базовому русскому, можно рассматривать другие варианты, как то: подготовка русскоязычных гидов из среды беженцев, повышение квалификации для тех, кто имеет востребованную профессию и т. д.

Кто-то может, конечно, спросить, а зачем нам учить людей, которые все равно стремятся в Канаду? Но, во-первых, стремиться — еще не значит уехать, а если даже и уедут, то что плохого, если они будут помнить, как Россия им помогла?

Братка, я таджик

Разумеется, тут возникает вопрос — а как сами жители Таджикистана относятся к России. Упадут ли, так сказать, посеянные усилиями российской стороны семена на благодатную почву?

Ответ затрудняет то, что таджики — люди в большинстве вежливые и скромные. Отвечая, они стараются сказать приятное собеседнику. Поэтому, разговаривая с российским журналистом, они прикладывают руку к сердцу и говорят, что Россия — это хорошо, это мечта. Считают ли они так на самом деле — кто их знает. Но, с другой стороны, миграция в РФ здесь настолько велика, что Россия по умолчанию становится страной первого выбора. И вряд ли ориентация сменится в обозримом будущем. Как считает глава Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин, «чтобы перенаправить миграционный поток в какую-то третью страну, требуются годы. Их кто-то должен их ждать, встретить, обеспечить жильем, найти им работу».

Фото: Россотрудничество в Таджикистане Строящаяся в Душанбе российская школа

«Большинство родителей понимают, что русский язык детям необходим, хотя есть и те, кто с этим не согласен», — рассказали слушатели курса юных журналистов при Россотрудничестве. По их словам, среди молодежи популярны как русский, так и английский язык, но «русский учить легче, потому что в таджикском много заимствованных из него слов, да и вообще с ним чаще сталкиваешься». Пришлось задать им вопрос, а на каком языке чаще читают рэп местные исполнители (этот модный молодежный жанр — хороший индикатор языковых предпочтений). Оказалось, что рэп в основном на английском или таджикском, что говорит об изменениях в приоритетах

Master Ismail (Исмаил Исмаилов), один из основателей таджикского рэпа — довольно чуткий барометр общественных настроений в республике. Еще в 2008 году он выпустил альбом «Точик бача» («Таджикский парень»), в котором в том числе говорил о неприятностях, с которыми трудовые мигранты сталкиваются в России — хамстве, презрительном отношении и тому подобном. Тогда же он призывал таджиков стремиться к большему, а не просто зарабатывать деньги на стройке. «Таджики прилетают в Россию на заработки и не видят себя дальше стройки. Живут по такому принципу: выше головы не прыгнешь. Я бы посоветовал им всегда учиться чему-то новому, быть губкой, которая впитывает в себя и язык, и менталитет», — говорил он в 2013 году в интервью таджикской радиостанции ASIA-Plus.

Прошло не так уж много лет, и теперь российские структуры, работающие в Таджикистане, стараются сделать то, к чему призывал Исмаилов. Сам Master Ismail, кстати, зачастую читает рэп по-русски. «Братка, я таджик и горжусь своей нацией», — говорит он в композиции 2021 года «Точикистон ба пеш» («Таджикистан, вперед»).

Возрождение национальной идеи в Таджикистане заметно не только в местном рэпе. Вокруг Национального музея в центре Душанбе не так давно разбит парк, в котором среди роз (мало в каком городе встретишь столько цветов, как в таджикской столице) — статуи легендарных правителей древности, включая царя Канишку, правившего в начале II в. н.э. — при нем Кушанское царство простиралось от Самарканда до Дели. Собственно, Таджикистану есть что вспомнить. Например, город Худжанд на севере Таджикистана — это Кирополис, основанный Киром Великим, который затем был завоеван Александром Македонским и стал Александрией Эсхатой (Александрией Крайней).

Фото: Россотрудничество в Таджикистане Строящаяся в Душанбе российская школа

Но при этом национальная гордость в Таджикистане под стать характеру народа — она не агрессивна, но с большим чувством собственного достоинства. Поиски своих корней в древней истории в нынешнем мире, где идет процесс возрождения национальных государств, свойственны практически всем. И таджикистанцы, похоже, воспринимают действительность такой, какая она есть — они осознают, что Россия предоставляет им возможность заработать, получить второй гражданство, переехать. Сегодня средняя зарплата в Таджикистане — $100–150. Была бы она, скажем, порядка тысячи долларов — еще неизвестно, стремились ли бы они в Россию в таких же количествах. По крайней мере таджичка Садокат, работающая в фруктовом магазине недалеко от моего дома в Москве, говорит, что она никуда бы не поехала, если бы могла получать нормальные деньги на родине.

А пока обе страны строят отношения на прагматичных позициях. России нужна спокойная дружественная страна в Центральной Азии, оплот и форпост на границе с Афганистаном. А Таджикистану необходимо куда-то отправлять излишки рабочей силы, торговать с Россией и получать переводы от соотечественников, работающих в России. Так и живем.

Душанбе — Москва

* Организация «Талибан» запрещена в РФ.