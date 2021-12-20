Сын Виктора Бабарико стал фигурантом нового уголовного дела

Сын экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард стал подозреваемым по новому уголовному делу. Как сообщается в Telegram-канале штаба Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч.3 ст 130 часть УК) и организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293). Объявление ему пока не предъявлено не предъявлено.

В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы, — отмечается в сообщении.

Виктор Бабарико был арестован 11 июня 2020 года после того, как изъявил желание баллотироваться в президенты Белоруссии. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Впоследствии Бабарико получил максимально возможный срок по вменяемым ему статьям — 14 лет лишения свободы без права на обжалование. Также ему назначили штраф в размере пять тысяч базовых величин ($57 тыс. по текущему курсу белорусского рубля). Кроме того, Бабарико запрещено занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что Бабарико, находясь в СИЗО КГБ, объявил о создании партии «Вместе». В своём призыве к белорусам Бабарико заявил, что намерен «объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив и возобновить деятельность внутри страны».