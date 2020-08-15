Сто стипендиатов фонда Лукашенко отказались от званий

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов специального фонда президента Белоруссии Александра Лукашенко по поддержке талантливой молодёжи и одарённых студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий.

Невозможно носить звание <...> когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же граждан, — цитирует Tyt.by письмо стипендиатов.

Его авторы подчёркивают, что больше не чувствуют себя в безопасности в собственной стране, а то, что происходит в Белоруссии в последние дни, противоречит Конституции и принципам свободного демократического общества.

Стипендиаты требуют отставки Александра Лукашенко, свободы для политических заключённых, прекращения преследования журналистов, проведения новых выборов президента.

Они выходят из фонда открыто и публично. Участие в нём предполагает разовые или регулярные денежные выплаты членам, льготы на жильё и при поступлении в вузы.

Ранее оперный певец и солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков отказался от премии президента Александра Лукашенко по поддержке талантливой молодёжи. По его словам, это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными жизнями молодых героев.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных бунтов и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

ЦИК Белоруссии 14 августа огласила окончательные результаты выборов президента. За Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, в то время как за главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов, писал NEWS.ru.