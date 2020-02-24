https://static.news.ru/photo/203e9e32-5729-11ea-8518-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Нескольких пожилых граждан Туркмении, которых в течение недели заставляли репетировать встречу с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, не пустили к главе государства. Общение стариков с национальным лидером должно было состояться в ходе открытия новой мечети в городе Туркменабад.

Церемония состоялась 21 февраля. Однако уже с 14 числа людей начали активно готовить. Пожилые люди должны были по несколько часов в сутки повторять, кто и где должен стоять и что следует говорить в разных ситуациях, сообщают «Хроники Туркменистана».

Репетиции проходили в старой мечети Туркменабада. 20 февраля состоялся генеральный прогон уже в стенах новой мечети. Эта репетиция длилась шесть часов, в течение которых никому не разрешали ни есть, ни пить.

Издание отмечает, что один из стариков не выдержал напряжённого ритма и потерял сознание. Когда другие попытались ему помочь, на них прикрикнули, приказав не шевелиться и не покидать свои места. В итоге мужчину унесли полицейские, а на его место поставили другого человека.

Несмотря на такие серьёзные приготовления, встретиться с президентом пожилым людям так и не удалось. Когда приехал Бердымухамедов, они находились на втором этаже, а встречать лидера отправились несколько старейшин.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчинам старше 40 лет запретили закрашивать седые волосы, а на встречу с лидером нации пообещали допускать только седовласых людей.