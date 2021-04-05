Видео российских войск у границ Украины было снято в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8e468d54-960c-11eb-a4e0-96000091f725_660.jpg Фото: КУБАНЬ КРЫМ/youtube.com

Видеоролики, которые на Украине выдают за свидетельства переброски военной техники РФ в Донбасс, не имеют отношения к российской армии. На самом деле они сняты в Белоруссии.

О принадлежности техники к белорусским вооружённым силам свидетельствует её штатный камуфляж. Киев же вы выдаёт ролики с ней за «российскую агрессию» у украинских рубежей.

Кроме того, в украинских соцсетях получил распространение ещё один фейковый видеоролик под заголовком «Не успели доехать до Украины, как в дело включились партизаны». В нём показан эшелон с военной техникой, сошедший с рельсов. Такой инцидент действительно имел место, но в 2017 году и на территории Забайкалья.

Тем не менее сообщения украинских СМИ о «российской агрессии» вызвали реакцию Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что главы МИД ЕС на ближайшем заседании обсудят действия РФ. В США и НАТО также выразили озабоченность обстановкой в Донбассе.

Военный эксперт Алексей Валюженич отметил, что перемещение российских войск внутри страны — дело исключительно РФ и других стран не касается. Он добавил, что переброска военной техники, которая в настоящее время имеет место, к Украине непосредственного отношения не имеет. Эксперт сделал также акцент на том, что РФ проводит эти мероприятия открыто, хотя нет никакой проблемы обеспечить скрытное перемещение.

По его словам, украинские СМИ и соцсети просто нагнетают обстановку. Причём, делается это людьми, совершенно не осознающими масштабов современной военной логистики, сообщает MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о передвижениях частей российской армии с заклеенными номерами по Ростовской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения войск осуществляются в направлениях, необходимых для обеспечения безопасности страны, и это не должно служить поводом для какой-либо обеспокоенности. Он добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран, в том числе и для Украины.