Стали известны все пять вопросов Зеленского к жителям Украины

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил все пять вопросов, на которые президент Владимир Зеленский рассчитывает получить ответ от граждан в ходе всеукраинского опроса.
Зеленский спросит у украинцев их отношение к введению пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, к созданию на Донбассе свободной экономической зоны, к сокращению числа народных депутатов, к легализации марихуаны и к праву Украины на использование меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил согражданам пройти всеукраинский опрос по пяти важным вопросам. Опрос состоится параллельно с местными выборами в стране, назначенными на 25 октября.
Пять вопросов, на которые придётся ответить украинцам, до этого момента не раскрывались.