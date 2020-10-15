Стали известны все пять вопросов Зеленского к жителям Украины

https://static.news.ru/photo/683bd95e-0ef6-11eb-b80e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил все пять вопросов, на которые президент Владимир Зеленский рассчитывает получить ответ от граждан в ходе всеукраинского опроса.

Зеленский спросит у украинцев их отношение к введению пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, к созданию на Донбассе свободной экономической зоны, к сокращению числа народных депутатов, к легализации марихуаны и к праву Украины на использование меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил согражданам пройти всеукраинский опрос по пяти важным вопросам. Опрос состоится параллельно с местными выборами в стране, назначенными на 25 октября.

Пять вопросов, на которые придётся ответить украинцам, до этого момента не раскрывались.