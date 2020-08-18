Спортсмены выразили готовность прекратить выступления за сборную Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8003d298-e1ed-11ea-92ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Белорусские спортсмены и представители спортивной отрасли страны написали открытое письмо, адресованное властям Белоруссии. В нём они выразили готовность отказаться от выступлений за национальную сборную.

Документ опубликовала газета «Прессбол». В письме представители спорта категорически осудили «многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента» и проявления насилия со стороны силовиков в отношении участников мирных акций протеста.

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы, — говорится в документе.

В нём спортсмены заявили, что, в соответствии с конституцией страны, они требуют, чтобы прошедшие 9 августа 2020 года президентские выборы были признаны недействительными и были проведены повторные выборы. Также действующий состав Центризбиркома должен быть отправлен в отставку и привлечён к ответственности. Все задержанные участники демонстраций и политзаключённые должны быть освобождены и реабилитированы.

Кроме того, представители спорта потребовали остановить противоправную деятельность силовиков, проверить законность их действий и наказать виновных в избиениях и издевательствах над задержанными демонстрантами. Ответственные за насилие руководители силовых структур должны уйти в отставку. Все пострадавшие от неправомерных действий силовиков должны получить «полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь».

По словам подписавших письмо спортсменов, число которых уже достигло 110 человек и продолжает расти, в случае давления на них, появления угроз увольнения или нарушений их прав все представители спорта «будут действовать солидарно».

Все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий, — говорится в письме.

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