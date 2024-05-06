Спикер парламента Армении допустил скорое подписание договора о мире с Баку Симонян: Баку и Ереван могут договориться о мире очень скоро

Азербайджан и Армения могут заключить мирный договор очень скоро, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Он отметил, что это могло произойти еще в конце прошлого года, передает Sputnik Азербайджан.

Ранее сообщалось, что встреча между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым пройдет 10 мая. Переговоры между сторонами состоятся на площадке, предоставленной казахстанской Алма-Атой.

В свою очередь Мирзоян ранее заявлял, что подписание мирного договора между Ереваном и Баку затягивается. По его словам, исторической возможности добиться долгосрочного мира на Южном Кавказе мешают два пункта: взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что Баку искренне верит в возможность заключения мирного договора с Ереваном. По его словам, соглашение смогло бы положить конец одному из самых длительных и трагических этнических конфликтов в мире. Кроме того, договор бы стал символом укрепления доверия между государствами, добавил он.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Армения получает государственную границу. Пашинян также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.