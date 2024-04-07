В Ереване назвали важные пункты, по которым не удается договориться с Баку Мирзоян: Армении и Азербайджану не удается договориться по двум пунктам

Фото: МИД Армении

Арарат Мирзоян

Подписание мирного договора между Ереваном и Баку затягивается, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению республики. По его словам, исторической возможности добиться долгосрочного мира на Южном Кавказе мешают два пункта.

По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций, — сказал Мирзоян.

Он пояснил, что как только Ереван ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести этот пункт в проект договора, Баку выступает против. При этом Мирзоян высоко оценил состоявшуюся в Брюсселе встречу представителей Армении, США и Евросоюза как часть процесса сближения сторон. Министр подчеркнул, что такого формата еще не было. Он уточнил, что военная тематика не обсуждалась.

Самое важное политическое заявление после встречи — это поддержка территориальной целостности Армении, в чем мы сегодня нуждаемся, — подчеркнул Мирзоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что провел «отличные консультации с коллегами» из США и Евросоюза. Речь идет о встрече политика с госсекретарем Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Глава правительства республики добавил, что в ходе переговоров удалось обсудить расширение сотрудничества, целью которого является укрепление демократии в Армении.

Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе одобрила меры Еревана в «борьбе» с обходом антироссийских санкций.