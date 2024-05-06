Названы дата и место переговоров Армении и Азербайджана Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры 10 мая в Алма-Ате

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Встреча между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым пройдет 10 мая, сообщила пресс-служба армянского министерства иностранных дел, передает ТАСС. Отмечается, что переговоры между сторонами состоятся на площадке, предоставленной казахстанской Алма-Атой.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана будут проведены в Алма-Ате 10 мая 2024 года, — указано в заявлении.

С предложением о проведении встречи на территории Казахстана выступал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он назвал символичным, что переговоры пройдут в казахстанской столице, где в 1991 году была подписана Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и определившая принципы определения границ между государствами.

Ранее, 1 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одним из главных рисков нового витка эскалации конфликта с Азербайджаном является неделимитированная граница. Политик пояснил, что речь идет о четырех тавушских селах. По его словам, Ереван проводит делимитацию в этих районах, чтобы держать ситуацию под контролем.